Eğirdir Gölü'nde 500 Metre Kaçak Ağ Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'nde 500 Metre Kaçak Ağ Ele Geçirildi

Eğirdir Gölü'nde 500 metre uzunluğunda kaçak ağ yakalandı, balıklar göle bırakıldı.

27.03.2025 15:55
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Eğirdir Gölü'nde 500 metrelik kaçak ağ ele geçirildi

ISPARTA - Eğirdir Gölü'nde sazangiller av yasağı kapsamında yapılan denetimlerde, kaçak avcılıkta kullanılan 500 metre uzunluğunda uzatma ağı ele geçirildi. Yakalanan ağdaki balıklar canlı olarak göle bırakıldı.

Isparta'nın Eğirdir Gölü'nde, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimler hız kesmeden sürüyor. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, sazangiller için 15 Mart'ta başlayan av yasağı kapsamında göl çevresinde denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan kontrollerde, kaçak avcılıkta kullanılan 500 metre uzunluğunda uzatma ağı ele geçirildi. Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy kıyı şeridinde gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen ağ ve içerisindeki su ürünlerine el konulurken, yasa dışı avcılık yapan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Ağda bulunan balıklar, canlı olarak Eğirdir Gölü'ne bırakıldı.

Kaçak avcılıkla mücadele kararlılıkla sürüyor

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gölde sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve balık popülasyonunun korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Eğirdir, Hukuk, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eğirdir Gölü'nde 500 Metre Kaçak Ağ Ele Geçirildi - Son Dakika

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