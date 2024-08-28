EGO Genel Müdürlüğü, yolcuyu darp eden şoför hakkında işlem başlattı

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EGO Genel Müdürlüğü, 438 numaralı hatta yolcuyu darp eden şoför hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA), " Ankara'da bir kişi otobüs şoförü tarafından darp edildi" başlıklı haberiyle gündeme getirdiği konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, "28 Ağustos 2024 tarihinde, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 438 numaralı hatta görev yapan 07-401 kod numaralı aracın şoförü, sicil numarası 310 olan Mehmet Özkan'ın, yaşlı bir yolcu ile tartıştığı ve ardından yolcuya fiziksel müdahalede bulunduğu kayıtlardan tespit edilmiştir. Bu üzücü olayla ilgili olarak şoför hakkında derhal rapor hazırlanmış olup, idari işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA