EGO Genel Müdürlüğü, yolcuyu darp eden şoför hakkında işlem başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

EGO Genel Müdürlüğü, yolcuyu darp eden şoför hakkında işlem başlattı

EGO Genel Müdürlüğü, yolcuyu darp eden şoför hakkında işlem başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 438 numaralı hatta yolcuyu darp eden şoför hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

28.08.2024 23:33  Güncelleme: 23:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EGO Genel Müdürlüğü, 438 numaralı hatta yolcuyu darp eden şoför hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA), " Ankara'da bir kişi otobüs şoförü tarafından darp edildi" başlıklı haberiyle gündeme getirdiği konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, "28 Ağustos 2024 tarihinde, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 438 numaralı hatta görev yapan 07-401 kod numaralı aracın şoförü, sicil numarası 310 olan Mehmet Özkan'ın, yaşlı bir yolcu ile tartıştığı ve ardından yolcuya fiziksel müdahalede bulunduğu kayıtlardan tespit edilmiştir. Bu üzücü olayla ilgili olarak şoför hakkında derhal rapor hazırlanmış olup, idari işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3-sayfa, ankara, Ego, Ulaşım, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa EGO Genel Müdürlüğü, yolcuyu darp eden şoför hakkında işlem başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
19:33 Mark Zuckerberg’den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
17:54 RTÜK’ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:18 Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Limoncuoğlu: Müslüman ülkelerin bir kısmı İsrail’in yanında Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Limoncuoğlu: Müslüman ülkelerin bir kısmı İsrail'in yanında
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
10:07 İmam nikahı kıydıran Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı İmam nikahı kıydıran Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı
10:04 Ne yapıyorsun Batshuayi Takım elenmiş ama onun aklı nerede Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerede
10:02 Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı
09:54 ABD’de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
09:47 Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 00:11:15. #1.13#
SON DAKİKA: EGO Genel Müdürlüğü, yolcuyu darp eden şoför hakkında işlem başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement