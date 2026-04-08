Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni Çökertildi

Samsun'un Bafra ilçesinde elektronik ortamda gerçekleştirilen ehliyet sınavında kopya düzeneği kurarak usulsüzlük yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde elektronik ortamda gerçekleştirilen ehliyet sınavında kopya düzeneği kurarak usulsüzlük yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik emniyet ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Sahdettin S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
