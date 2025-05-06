Ehliyetini Yeni Alan Genç, Baraj Gölüne Uçarak Hayatını Kaybetti

Ehliyetini yeni alan genç, aracıyla baraj gölüne uçarak hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da ehliyetini yaklaşık 15 gün önce alan 19 yaşındaki genç, aracıyla baraj gölüne uçarak hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Ayvacık ilçesi Euüpsultan Mahallesi Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetini yaklaşık 15 gün önce aldığı öğrenilen Emircan Yazıcı idaresindeki 55 AJL 519 otomobil ile seyir halindeyken virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Suat Uğurlu Baraj Gölü'ne uçtu.

Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sube Müdürlüğü ekipleri, jandarma arama kurtarma, AFAD ekipleri, polis, jandarma ve ambulans sevk edildi. Dalgıçlar tarafından araçtan çıkartılan Emircan Yazıcı botla karaya çıkartılıp ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yazıcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.