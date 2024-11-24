Ehliyetsiz Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı

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Antalya'da daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay el konulan sürücüsü denetime takıldı. Trafik ekiplerinin kontrolünde ehliyetsiz ve 1.54 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye ceza yağdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Emek Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan trafik uygulamasında durdurulan 07 BRE 739 plakalı araç sürücüsünün daha önceden alkollü araç kullanırken yakalandığı için sürücü belgesine 6 ay el konulduğu belirlendi. Araç sürücüsü Tayfun S.'nin yapılan ölçümde 1.54 promil alkollü olduğu, ayrıca aracın arka plakasının olmadığı ve abartı egzoz taktığı belirlendi.

Sürücüye ceza yağdı

Araç sürücüsüne ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 8 bin 75 TL, arka plaka takmamaktan 2 bin 648 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, abartılı egzozdan 6 bin 439 TL ceza kesilirken, araç sahibine ise 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 43 bin 115 TL para cezası uygulandı. Ayrıca araç sürücüsünün ehliyetine ikinci alkollü araç kullanmaktan 2 yıl, 100 ceza puanını aşmaktan ise 2 ay olmak üzere 2 yıl 2 ay el konuldu. Araç ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA