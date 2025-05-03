Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 54 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 54 Bin Lira Ceza

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Aksaray'da ehliyetsiz, plakasız ve kasksız motosiklet kullanana 54 bin lira ceza uygulandı.

03.05.2025 18:45
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16 yaşında ehliyetsiz, plakasız ve kasksız motora bindi, 54 bin lira ceza yedi

AKSARAY - Aksaray'da polisin kasksız görüp durdurduğu motosikletin sürücüsü ehliyetsiz ve plakasız çıkınca sürücü ve ruhsat sahibine toplam 54 bin lira ceza kesildi.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Eski Sanayi Alt Geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir genelinde motosikletler üzerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yaşanan kazaların önüne geçilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Bu çerçevede Sanayi Alt Geçitte denetim yapan trafik ekipleri kasksız gördüğü bir motosiklet sürücüsünü durdurdu. Ehliyet, ruhsat ve genel kontrolden geçirilen sürücünün motorunun plakasız ve sürücünün de ehliyetsiz olduğunu belirlendi. Bunun üzerine ceza işlemlerine başlayan ekipler, A.A. isimli sürücüye kasksız, plakasız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmak, ruhsat sahibine de kullandırmak maddelerinden toplam 54 bin 59 lira ceza kesti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 54 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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