Ehliyetsiz Sürücü Çocuğa Çarptı, Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ehliyetsiz Sürücü Çocuğa Çarptı, Yakalandı

25.05.2026 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta 6 yaşındaki çocuğa çarpan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polisle yakalandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 yaşındaki çocuğa çarparak kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olay 24 Mayıs tarihinde gece saat 22.00 sıralarında Nuh Mahallesi 56. Cadde üzerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa hızla gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün yakalanması için özel ekip oluşturdu. Bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, detaylı çalışmalar sonucunda kazaya karışan kişinin ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü olduğunu tespit etti. Sürücü, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adli makamlara teslim edildi.

Kentte büyük tepki çeken kaza sonrası vatandaşlar, çocukların can güvenliğini hiçe sayan sorumsuz sürücülere karşı denetimlerin artırılmasını istedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Şırnak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz Sürücü Çocuğa Çarptı, Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı
Trafik kazası sonrası kadın sürücüye saldırdı, 180 bin lira ceza yedi Trafik kazası sonrası kadın sürücüye saldırdı, 180 bin lira ceza yedi
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi

21:03
İskoçya’da McTominay’in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı
İskoçya'da McTominay'in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı
20:58
Süper Lig’e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı
Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı
20:52
’’Görüşmedim’’ diyerek açıkladı Aziz Yıldırım’dan Jorge Jesus ve Aykut Kocaman sözleri
''Görüşmedim'' diyerek açıkladı! Aziz Yıldırım'dan Jorge Jesus ve Aykut Kocaman sözleri
20:28
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
19:54
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 21:21:03. #7.12#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz Sürücü Çocuğa Çarptı, Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.