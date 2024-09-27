Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, iki kişi yaralandı

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Isparta'da 14 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, otomobille çarpıştı; sürücü ve ablası yaralandı.

27.09.2024 20:31
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14 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı: Sürücü ve ablası yaralandı

ISPARTA - Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ve ablası yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Pazaryukarı mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. idaresindeki 32 EL 876 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde ehliyetsiz İ.E.A. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan ablası Fahriye A. savrularak park halindeki araca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerce, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, iki kişi yaralandı
Kaynak: İHA

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