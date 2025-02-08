Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, voleybolcu kız yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, voleybolcu kız yaşam savaşı veriyor

Geniş Video İzle

Bursa'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 14 yaşındaki voleybolcu kızı kamyonetle ezdi. Kız ağır yaralı.

08.02.2025 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kurbanı voleybolcu kız yaşam savaşı veriyor: Feci kaza kamerada

Acılı baba seslendi: "Adalet yerini bulsun, kızımı kan revan içinde buldum"

Kuzeniyle maça giden 14 yaşındaki liseli kız hızla gelen kamyonetin altında kaldı Ticari aracın sürücüsü 17 yaşında çıktı

BURSA - Bursa'da kuzeniyle birlikte voleybol maçına giden 14 yaşındaki kız, 17 yaşındaki sürücünün kamyonetle çarpmasıyla ağır yaralandı. 6 gündür yaşam mücadelesi veren genç kızın yakınları hastane önünde umutlu bekleyişini sürdürürken, acılı baba, "İçimiz yanıyor. Adalet yerini bulsun. Kızım kan revan içinde buldum. Sürücüden çok bu çocuğa aracı verenlerin en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Kaza, 1 Şubat Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Uluabatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 17 yaşındaki sürücü, ticari araçla okul bölgesinde hızla ilerlerken, kontrolünü kaybedip önce 2 araca, ardından voleybol maçına gitmek için dışarı çıkan ve yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen 14 yaşındaki Semanur Akdere'ye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan genç kız, kanlar içinde yerde kalınca yardımına çevredekiler koştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akdere, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Kızımı kan revan içinde buldum"

Hayati tehlikesi bulunan Semanur'un yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi devam ederken, hastanenin önünden bir an ayrılmayan baba Sinan Akdere, "Cumartesi bana bir telefon geldi. Kızımın kaza yaptığını duyunca şok geçirdim. Olay yerine yakındım, hemen oraya gittim. Kızımı kan revan içinde gördüm. Ambulansa bindirip hemen hastaneye geldik. Çocuğum günlerdir yaşam mücadelesi veriyor" diye konuştu.

"Abisi yalan söylüyor"

Sözlerine devam eden Akdere, "Bu çocuktan daha çok abisinden şikayetçiyim. Abisi 'aracı benden kaçırdı' diye yalan söylüyor. Ceza almamak için böyle yapıyor. Benim yüreğim yandı. Ben adalete güveniyorum. Bu sürücünün bu aracı daha önce kullandığı ortada. Geçmişe yönelik kamera çalışması yapılırsa, 17 yaşındaki bu çocuğun daha önce de abisinden aracı alıp kullandığı ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"100 kilometre hızla gidiyor"

Yeğenin kaza yaptığı yere gelen dayısı Şahin Tanyeli, "Esnaf arkadaşların güvenlik kamerasında sürücünün en az 80-100 kilometre hız arasında gittiği belli. Yani burası okul bölgesi. Eğer okul saatinde bu kişi buradan geçseydi yüzlerce öğrenciyi ezebilirdi. Zaten kameralarda belli, tümsekten uçarak geliyor" dedi.

"Bu çocuğa servis çektiriyorlar"

Kaza yerinde konuşan dayı Tanyeli, "Bu kişiler konfeksiyon işleriyle uğraşıyor. Bu sürücünün bu araçla servis çektiği belli. Fakat abisi ceza almamak için yalan söylüyor. Biz ikisinden de şikayetçiyiz. Günlerdir hepimiz hastane önünden ayrılmıyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, 17 yaşındaki sürücü tutuklanırken, abisi ise aracın kendisinden habersiz alındığını iddia ediyor.

Kaynak: İHA

Politika, Voleybol, 3-sayfa, Bursa, Kaza, Spor, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, voleybolcu kız yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:31 VAR’da 5 dakika incelendi: Herkes Süper Lig’de iptal edilen bu golü konuşuyor VAR'da 5 dakika incelendi: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor
18:22 Ankara’da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu
17:57 Canlı anlatım Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
14:22 Trump’ın ateşkes planı Ukrayna’da deprem etkisi yarattı Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
00:01 Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti
23:09 Bodrum FK’da Volkan Demirel’in koltuğu hemen doldu Bodrum FK'da Volkan Demirel'in koltuğu hemen doldu
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
23:01 Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü
22:48 Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
22:47 Trump’ın tepkisi bomba Time, Musk’ı başkanlık koltuğuna oturttu Trump'ın tepkisi bomba! Time, Musk'ı başkanlık koltuğuna oturttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 19:42:52. #1.13#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, voleybolcu kız yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.