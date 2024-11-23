Ehliyetsiz Sürücü Küçük Çocuğa Çarptı

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Küçük Muhammed Talha'ya çarpan sürücü ehliyetsiz çocuk çıktı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde 6 yaşındaki Muhammed Talha'ya aracıyla çarpan ve ağır yaralayan, daha sonra hastaneye götürüp otoparka gitme yalanıyla kayıplara karışan sürücü kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücünün 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü olduğu öğrenildi.

Kaza 15 Kasım Pazar günü Çimentepe Mahallesi 699 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Muhammed Talha Öner, kimliği belirlenemeyen bir sürücünün kullandığı otomobilin altında kalarak sürüklendi. Küçük Muhammed Talha'yı kucaklayan sürücü daha sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Çocuğu sağlık görevlilerine teslim edip aracı park edeceğini söyleyen sürücü bir daha geri dönmedi. Polis sürücünün kim olduğunu belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhammed Talha Öner'in ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan meydana gelen kaza anı sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde siyah renkli bir otomobilin sokakta oynayan Muhammed Talha'yı altına alarak sürüklediği, sürücünün kazayı fark ederek durması, çocuğu kucaklaması ve aracına bindirdiği anlar yer aldı.

Polis incelemeye aldı, yakaladı

Meydana gelen olayın ardından sürücü yakalamak için çalışma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası izleme ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda sıkı çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde kimliği belirlenen sürücünün 17 yaşındaki M.A. olduğu öğrenildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen M.A. adlı çocuk, pedagog eşliğinde ifadesi alınmak üzere Konak Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.