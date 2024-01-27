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Ehliyetsiz Sürücü Pazara Çıktı, Kaçamadı - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücü Pazara Çıktı, Kaçamadı

Bursa'da bir vatandaş ehliyeti olmadan otomobiliyle pazara çıktıktan sonra trafik ve asayiş ekiplerinden kaçamadı. E.T. isimli sürücü, pazar alışverişini tamamladıktan sonra uygulama noktasına denk geldi ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Sürücü, ceza yazılmaması için ekiplere rica etse de cezadan kurtulamadı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ise vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

Ehliyetsiz Sürücü Pazara Çıktı, Kaçamadı
27.01.2024 - 09:30,
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Bursa'da bir vatandaş ehliyeti olmadan otomobiliyle pazara çıktı, trafik ve asayiş ekiplerinden kaçamadı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz şekilde pazara çıkan E.T. (32), pazar alışverişini yaptıktan sonra eve döndüğü sırada uygulama noktasına girdi. Trafik ekiplerinin yaptığı incelemede E.T.'nin ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. E.T. ekiplere 'Abi pazara çıktık, bak malzemeler de burada. Ceza yazmayın' dese de cezadan kaçamadı.

Öte yandan, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların aralıksız süreceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Yıldırım, Bursa, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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