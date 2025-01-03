Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

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Ehliyetsiz sürücü, plakasız motosikletle polisten kaçarken girdiği ters yönde kaza yaptı

'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışınca olanlar oldu: Bütün kuralları çiğnedi

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak polisten kaçmaya başlayan ehliyetsiz sürücü, plakasız motosikletle girdiği ters yönde kaza yaptı.

Olay, Akyazı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polisin Ada Caddesi üzerinde 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü M.K. kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında Hastane Mahallesi Yeni Cami mevkiinde ters yöne giren motosiklet sürücüsü, 34 LN 3063 plakalı midibüse çarptı. Kazada yaralanan M.K., bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Plakası olmayan motosiklet sürücüsünün ehliyetinin de olmadığı tespit edildi.

Kaza yapan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.