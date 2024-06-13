Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kaza sonucu 1 kişi yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşı küçük ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Araçta sıkışan hafif ticari araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nde iki caddenin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirel Caddesi'nde seyir halinde olan Alim D.Ş. idaresindeki 07 AGY 785 plakalı otomobil, Cevdet Sunay Caddesi üzerinden Bülent Ecevit Caddesi istikametine seyir halinde olan Necla F.'nin kullandığı 07 LR 472 plakalı aracın arka kısmına çaptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, devrilerek takla attı. Kazada, araçta sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü Necla F., yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi araç içinde yapılan yaralı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Necla F., ileri tetkik ve tedavisi için Antalya'ya sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, 07 AGY 785 plakalı otomobilin sürücüsü Alim D.Ş.'nin yaşı küçük ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA