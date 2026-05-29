Ehliyetsiz Sürücüye 176 Bin Lira Ceza

29.05.2026 17:41
Küçükçekmece'de ehliyetsiz sürücüye tehlikeli hareketler yüzünden 176 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Küçükçekmece'de, trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine toplam 176 bin lira ceza kesildi.

Küçükçekmece'de, bir sürücü trafikte seyir halinde ilerlediği sırada diğer araçlara makas atarak şerit değiştirdi. Sürücünün o anları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi. Sanal Devriye ekiplerinin takibi sonucu, araç sürücüsü ile araç sahibi kısa sürede yakalandı.

176 bin lira idari para cezası

Yakalanan sürücü E.M.'nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Sürücü ile araç sahibine, 'ardı ardına tehlikeli şerit değiştirmek', 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'yakın takip', 'saygısızca araç kullanmak' ve 'sürücü belgesiz araç kullanılmasına izin vermek' suçlarından toplam 176 bin lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu araç, 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü E.M., işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

