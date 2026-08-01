Ehliyetsiz Sürücüye 180 Bin TL Ceza

Adıyaman'da polis ekiplerinin 'dur' ikazlarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye 180 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İndere TOKİ'lerde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği motosiklet sürücüsü 'dur' ikazlarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile motosikletli arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 'dur' ikazlarına uymamaktan 180 bin TL para cezası kesti.