Ehliyetsiz Sürücüye 41 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücüye 41 Bin Lira Ceza

Ehliyetsiz Sürücüye 41 Bin Lira Ceza
01.07.2026 15:45
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Bolu'da arka camında peluş ayı ile seyir halindeki sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesildi.

Bolu'da arka camına astığı peluş ayıyla trafikte seyrederken gece bekçilerinin dikkatini çeken otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne 41 bin lira idari para cezası kesildi. Araç, yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Olay, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T. yönetimindeki 14 BE 103 plakalı otomobil, arka camına sarkıtılmış peluş ayıyla seyir halindeyken gece bekçilerinin dikkatini çekti. Bekçiler tarafından kontrollü şekilde durdurulan araçta yapılan ilk incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri tarafından yapılan kontrolde sürücü E.T.'nin ehliyetsiz araç kullandığı ve aracın far donanımına ilişkin ihlalde bulunduğu belirlendi.

Yapılan işlemlerin ardından sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve far ihlali nedeniyle toplam 41 bin lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Ayrıca sürücünün gündüz vakitlerinde de şehirde tur attığı görüntüler vatandaş kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz Sürücüye 41 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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