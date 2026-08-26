Ehliyetsiz Sürücüye 86 Bin TL Ceza

Adıyaman'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, ehliyetsiz, plakasız ve kask kullanmadan motosiklet süren sürücüye toplam 86 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de, Ertuğrul Gazi Okulu yakınlarında meydana geldi. Denetim yapan polis ekipleri, bir motosiklet sürücüsünü durdurdu.

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin bulunmadığı, motosiklette plaka takılı olmadığı ve sürücünün kask kullanmadığı belirlendi.

Ekipler tarafından sürücüye, tespit edilen ihlaller kapsamında toplam 86 bin TL idari para cezası kesildi. Kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceği öğrenildi.