Ehliyetsiz Sürücüye 86 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ehliyetsiz Sürücüye 86 Bin TL Ceza

Ehliyetsiz Sürücüye 86 Bin TL Ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da ehliyetsiz, plakasız ve kasksız motosiklet süren sürücüye 86 bin TL ceza kesildi.

Adıyaman'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, ehliyetsiz, plakasız ve kask kullanmadan motosiklet süren sürücüye toplam 86 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de, Ertuğrul Gazi Okulu yakınlarında meydana geldi. Denetim yapan polis ekipleri, bir motosiklet sürücüsünü durdurdu.

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin bulunmadığı, motosiklette plaka takılı olmadığı ve sürücünün kask kullanmadığı belirlendi.

Ekipler tarafından sürücüye, tespit edilen ihlaller kapsamında toplam 86 bin TL idari para cezası kesildi. Kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Adıyaman, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz Sürücüye 86 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Çinliler Türkiye’deki çekirgelerin peşinde Neden ortaya çıktı Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı Dosyanın seyri değişti Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı! Dosyanın seyri değişti
Hasada gidiyorlardı Geri manevra faciaya dönüştü Hasada gidiyorlardı! Geri manevra faciaya dönüştü

11:46
Yabancı kuralında kritik değişiklik TFF’den 14 yabancıya kupa izni
Yabancı kuralında kritik değişiklik! TFF'den 14 yabancıya kupa izni
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt’te kritik mesaj: Coğrafyamızı barış yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te kritik mesaj: Coğrafyamızı barış yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık
11:31
Karar Resmi Gazete’de Butik otel ve pansiyonlar için her şey sil baştan değişiyor
Karar Resmi Gazete'de! Butik otel ve pansiyonlar için her şey sil baştan değişiyor
11:27
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine: Ayrılmak istemiyorum
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine: Ayrılmak istemiyorum
11:08
Bakan Şimşek açıkladı Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
10:37
İBB Davası’nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında ’rüşvet mi, bağış mı’ atışması
İBB Davası'nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında 'rüşvet mi, bağış mı' atışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 12:05:12. #7.13#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz Sürücüye 86 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement