Ehliyetsiz Sürücüye Hava Takibi

07.05.2026 18:50
Kırıkkale'de dronla takip edilen ehliyetsiz sürücüye 82 bin lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de trafik uygulamasını fark edince geri manevra yaparak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, polisin havadan takibiyle adım adım izlendi. Trafik ekipleri, sürücüye ve araç sahibine toplam 82 bin 718 lira idari para cezası uyguladı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahılı Caddesi üzerinde dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama noktasını fark eden otomobil sürücüsü, yakalanmamak için ters istikamete doğru geri geri manevra yaptı. Millet Bulvarı üzerinden hızlı şekilde ara sokaklara giren sürücü, drondan habersiz şekilde yoluna devam etti. Dron kamerasıyla havadan takip edilen otomobilin konumu tespit edildi. Sürücü, bir süre sonra aracını park ederek yaya halde yolun karşı tarafındaki bir iş yerine geçti.

Polis ekipleri, dron kamerasıyla belirlenen noktaya giderek sürücüyü iş yerinde tespit etti. Yapılan kontrolde, otomobil sürücüsünün sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Ehliyetsiz araç kullanan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde geri geri manevra yapan sürücüye 42 bin 718 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç sahibine de 40 bin lira ceza kesildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

18:54
18:18
17:58
17:33
16:59
16:30
