Ekinözü\'nde Muhtar Cinayetinin Şüphelisi

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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen muhtar gözaltına alınırken, öldürdüğü şahıs için sosyal medyadan taziye mesajında bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Ekinözü ilçesinde dün meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Ali Karakoç'tan haber alamayan komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde, Karakoç'un vücudunda kesik izleri tespit edildi. Ekinözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları ve deliller incelendiğinde, Muhtar M.Ç.'nin olay günü yaklaşık iki saat boyunca Karakoç'un konteynerinde kaldığı, çıkarken kapıyı kilitleyerek ayrıldığı tespit edildi.

Elde edilen delillerin ardından Muhtar M.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen muhtar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay sonrası Karakoç'un yeğeni Şahin Karakoç, sosyal medya hesabından amcasının vefatını duyurdu. Ancak cinayetin baş şüphelisi olarak daha sonra gözaltına alınan muhtar M.Ç.'nin paylaşımın altına "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" yorumunu yaptığı öğrenildi.

Karakoç'un ailesi ve ilçe halkı duruma sert tepki gösterdi. Şahin Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekinözü! Bunu da gördünüz! Masum, yaşlı, savunmasız bir insanın canice öldürülmesini seyrettik. Biraz daha gecikseydik, katilin öldürdüğü adamın cenazesine katıldığını da görecektik" yazdı.

Öte yandan Mehmet Ali Karakoç, bugün düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Karakoç'un cenazesi, Abdurrahim Karakoç Taziye Evi'nde kılınan öğle namazının ardından, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Karakoç'un ailesi, yakınları, ilçe sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevenleri, merhumun ardından gözyaşları içinde dualar ederken, tören boyunca büyük bir hüzün hakimdi. - KAHRAMANMARAŞ