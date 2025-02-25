Ekinözü'nde Muhtar Cinayetinin Şüphelisi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ekinözü'nde Muhtar Cinayetinin Şüphelisi

Ekinözü\'nde Muhtar Cinayetinin Şüphelisi

Kahramanmaraş Ekinözü'nde muhtar, komşusunu bıçaklayarak öldürmekten tutuklandı. Taziye mesajı dikkat çekti.

25.02.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen muhtar gözaltına alınırken, öldürdüğü şahıs için sosyal medyadan taziye mesajında bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Ekinözü ilçesinde dün meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Ali Karakoç'tan haber alamayan komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde, Karakoç'un vücudunda kesik izleri tespit edildi. Ekinözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları ve deliller incelendiğinde, Muhtar M.Ç.'nin olay günü yaklaşık iki saat boyunca Karakoç'un konteynerinde kaldığı, çıkarken kapıyı kilitleyerek ayrıldığı tespit edildi.

Elde edilen delillerin ardından Muhtar M.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen muhtar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay sonrası Karakoç'un yeğeni Şahin Karakoç, sosyal medya hesabından amcasının vefatını duyurdu. Ancak cinayetin baş şüphelisi olarak daha sonra gözaltına alınan muhtar M.Ç.'nin paylaşımın altına "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" yorumunu yaptığı öğrenildi.

Karakoç'un ailesi ve ilçe halkı duruma sert tepki gösterdi. Şahin Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekinözü! Bunu da gördünüz! Masum, yaşlı, savunmasız bir insanın canice öldürülmesini seyrettik. Biraz daha gecikseydik, katilin öldürdüğü adamın cenazesine katıldığını da görecektik" yazdı.

Öte yandan Mehmet Ali Karakoç, bugün düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Karakoç'un cenazesi, Abdurrahim Karakoç Taziye Evi'nde kılınan öğle namazının ardından, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Karakoç'un ailesi, yakınları, ilçe sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevenleri, merhumun ardından gözyaşları içinde dualar ederken, tören boyunca büyük bir hüzün hakimdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Ekinözü, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ekinözü'nde Muhtar Cinayetinin Şüphelisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:06 CHP’li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf
13:19 Osimhen’den Okan Buruk’u zora sokacak Vincic sözleri Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri
13:01 Hacı Sabancı’nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi
12:17 YÖK’ten İmamoğlu’nun başını ağrıtacak diploma raporu YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
11:46 Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak
19:35 Mourinho, Galatasaray maçı öncesi tek bir şeyi altını çizdi Mourinho, Galatasaray maçı öncesi tek bir şeyi altını çizdi
19:17 Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti Statta ’’Onlar arkadan havlarlar’’ şarkısı çaldı Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı
19:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun’da otomobil fabrikası açacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun'da otomobil fabrikası açacak
19:16 En-Nesyri, RAMS Park’a adım atar atmaz kameralara parmak salladı En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı
19:00 ’Necla Teyze’nin yaşamını yitirdiği yangının çıkış nedeni belli oldu 'Necla Teyze'nin yaşamını yitirdiği yangının çıkış nedeni belli oldu
18:59 Trump, Elon Musk’un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı
18:55 Barış Alper’den Mert Hakan’ı çileden çıkartacak paylaşım Barış Alper'den Mert Hakan'ı çileden çıkartacak paylaşım
18:18 Icardi detayı çok konuşulur: Oosterwolde’den Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım Icardi detayı çok konuşulur: Oosterwolde'den Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 14:54:45. #1.12#
SON DAKİKA: Ekinözü'nde Muhtar Cinayetinin Şüphelisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.