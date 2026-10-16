Elazığ'da 80'lik kadın için ekipler seferber oldu - Son Dakika
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Elazığ'da 80'lik kadın için ekipler seferber oldu

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Elazığ\'da 80\'lik kadın için ekipler seferber oldu
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Elazığ’da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın için polis, sağlık ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Elazığ'da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın için polis, sağlık ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Çilingir yardımıyla girilen evde yaşlı kadının arka balkonda oturduğu tespit edildi.

Olay, İzzet Paşa Mahallesi Şehit Necmettin Evin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşlarındaki G.G.'den komşuları ve ailesi bir süre haber alamadı. İhbar üzerine eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriden kilitli olan kapı, çilingir yardımıyla açıldı. İçeri giren ekipler ve aile yakınları yaşlı kadını arka balkonda otururken buldu.

Yaşanan olay, mahallede kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaİtfaiyeElazığPolisSon Dakika

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