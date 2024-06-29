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Ekiplerin baygın ihbarına gittiği adamın öldüğü ortaya çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da 112 acil sağlık ekiplerinin baygınlık ihbarına gittiği evde, 70 yaşındaki adamın daha önceden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olay, Çarşı Mahallesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan Süleyman Ortunç'u ziyaret eden kardeşi, ağabeyinin evde hareketsiz yattığını fark etti. Civar esnafın da yardımıyla durum baygınlık olarak sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ortunç'un birkaç günlük süre içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından durum cumhuriyet savcılığı ile polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken, adamın ölüm nedeninin ise yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacağı kaydedildi.

Elazığ Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından otopsi yapılmak Ortunç'un cesedi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.