Ekonomist Turhan'a sermaye piyasası paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı

Ekonomist İbrahim Mustafa Turhan hakkında, sosyal medya platformlarında sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıda korku ve paniğe sebep olabilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yapıldığı yönündeki tespitlerin soruşturma konusu edildiği kaydedildi. Soruşturmanın, "@ibrahimmturhan2" adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı olduğu belirtilen ekonomist İbrahim Mustafa Turhan hakkında re'sen başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.