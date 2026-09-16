Ekonomist Turhan'a sermaye piyasası paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı - Son Dakika
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Ekonomist Turhan'a sermaye piyasası paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıda korku ve panik yaratabilecek paylaşımlar nedeniyle ekonomist İbrahim Mustafa Turhan hakkında re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Ekonomist İbrahim Mustafa Turhan hakkında, sosyal medya platformlarında sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıda korku ve paniğe sebep olabilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yapıldığı yönündeki tespitlerin soruşturma konusu edildiği kaydedildi. Soruşturmanın, "@ibrahimmturhan2" adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı olduğu belirtilen ekonomist İbrahim Mustafa Turhan hakkında re'sen başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıSosyal Medya3. SayfaEkonomiMedyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Ekonomist Turhan'a sermaye piyasası paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı - Son Dakika
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