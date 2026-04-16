'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz savunma yaptı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 23. oturumunda, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Ali Rıza Akyüz savunma yaptı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 23. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Ali Rıza Akyüz savunma yaptı.

İddianamede sanık Ali Rıza Akyüz hakkında yapılan değerlendirmede, örgütün Bakırköy'deki faaliyetlerinin takibi için Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği belirtilmişti. Akyüz'ün, Bakırköy'de bulunan büyük inşaat projelerinin, alışveriş merkezlerinin imar ve ruhsat konusundaki taleplerini örgüt lideri ve yöneticilerine ilettiği, bu bakımdan örgüt lider ve yöneticilerinin talimatlarıyla hareket ettiği iddianamede ifade edilmişti.

"Hiçbir kararı kişisel olarak almadım"

Capacity AVM'nin sahiplerini otoparkın ruhsat işlemleri için rüşvet vermeye zorladığı ve müştekilerin kabul etmemesi üzerine alışveriş merkezine idari para cezası kesildiği iddialarına karşı savunma yapan Akyüz, "Öncelikle bu iddianamede bana yöneltilen suçlamaları asla kabul etmiyorum. Bu dosyada bana isnat edilen suçları işlemedim. Attığım her imzanın idari prosedüre, mevzuata ve kamu yararına olduğunu öncelikle ifade ediyorum. Bugün burada ayrıyeten mesleki onurumu, yılların emeğini ve vicdani sorumluluğumu ortaya koymak için bulunuyorum. Capaticy Alışveriş Merkezi giriş kapısından dolayı ciddi bir otopark sorunu oluyordu. AVM yönetimi bizzat belediye başkanı ile görüşme yaptı. Ben de toplantıya davet edildim. Başkanlar aralarında konuşurken Capacity AVM Yönetim Kurulu Başkanı, alışveriş merkezinde problem olduğunu, otoparkının mühürlü olduğunu söyledi. Belediye başkanı da 'evet otopark müdürlü' dedi. Mühürlü dediği şu; otopark çalışıyor ama giriş çıkış bedava. Belediye başkanı dedi ki 'bu işleri başkan yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile görüşürsünüz'. Ben burada hiçbir kararı kişisel olarak almadım. Biz başkan ile ilk görüşmeyi yaptıktan sonra, bunlar müsaade almadan otoparkı çalıştırmaya başlıyorlar. Belediyeye şikayet oluyor. Belediye mühürlüyor, devam ediyorlar. Biz AVM'ye tebligat çektik. Bunlar bu tebligata bir türlü cevap vermediler. Bütün işlemler Bakırköy Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediyesi bu işin hiçbir tarafından yok. Capacity AVM kolonlarına baktım, perdelere baktım. Perdeleri öyle çizmişler ki, var diye bakarsan var, yok diye bakarsan yok. Deprem gece 12 ile sabah 5 arasında olabilir diye bir kaide yok. Akşam 06.00'da orada 10 bin kişi varken de olabilir. O yüzden bu iş bu kadar önemli. Bakırköy Belediyesi olarak bir bilirkişi müracaatı da yapıldı. '3-4 defa güçlendirme projesi yapacaksın' dedim ama olmadı" şeklinde konuştu.

Akyüz savunmasının devamında, "Benim hakkımdaki iddiaların hiçbir somut delili yok. Hep kendi aralarında konuşmuşlar bunun için benim hakkımdaki iddialar yetmez. Ben kimseden rüşvet veya menfaat talep etmedim, bir beklenti içinde olmadım. Ne kendi adıma ne de üçüncü bir şahıs adına. Şu anda Capacity'nin bu davada ifade veren müştekiler ve bütün mülkiyet sahipleri için, kendi adlarına ve sahip oldukları şirketler adına hepsinin ikişer üçer tane ceza ve idari davaları var. Bunların bizi şikayet etmelerinin temel nedeni, bu idari ve ceza davalarına altlık uygulamaları içindir. Şimdi ben tutuklandım, geldim, buradayım. Ama şu an rahatladım. Niçin rahatladım biliyor musunuz? Artık salon bu olaya ortak. Ben ne kadar düşünüyorsam, bu salondaki herkes de kendini o kadar sorumlu hissetmeli diye düşünüyorum. Üstümden büyük yük kalktı" ifadelerini kullandı.

Duruşma sanık Akyüz'ün çapraz sorgusu ile devam edilmek üzere 20 Nisan Pazartesi gününe ertelendi. - İSTANBUL