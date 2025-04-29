Ekrem İmamoğlu'na Ait Lüks Otomobiller Otoparkta Görüntülendi

Ekrem İmamoğlu'na ait oldukları belirlenen lüks otomobilleri otoparkta böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasının ikinci dalga operasyonu sürerken, Ekrem İmamoğlu'na ait oldukları öğrenilen olan araçlara el konuldu. Beykoz'daki bir rezidansın otoparkında gizlediği belirlenen çok sayıda lüks otomobiller böyle görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen yolsuzluk örgütünün Beykoz'da bulunan bir sitenin otoparkına gizlediği belirlenen milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks otomobile el konuldu. Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Murat Kapki üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen otomobiller çekici vasıtasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. El konulan otomobiller arasında son model lüks otomobillerle birlikte klasik otomobillerinde bulunduğu görüldü.