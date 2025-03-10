Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi! Suç duyurusunda bulundular - Son Dakika
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3.Sayfa

Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi! Suç duyurusunda bulundular

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sosyal medya üzerinden ölümle tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gelişmeyi duyuran İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat "Bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini bekliyor ve diliyoruz"

10.03.2025 14:13
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TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ölümle tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"BİR AN ÖNCE YAKALANIP HESAP VERMESİNİ DİLİYORUZ"

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Sayın Ekrem İmamoğlu'nu pervasızca ölümle tehdit noktasına kadar paylaşım yapmaktan çekinmeyen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini bekliyor ve diliyoruz.

"HUKUKUN GEREĞİNİN YAPILACAĞINA İNANIYORUZ"

Sorumsuz paylaşım ve söylemlerle sayın İmamoğluhedef haline getirilmemelidir, yargımızın hukukun gereğini yapacağına inanıyor ve bekliyoruz…"

Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi! Suç duyurusunda bulundular
Ekrem İmamoğlu\'na ölüm tehdidi! Suç duyurusunda bulundular

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Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi! Suç duyurusunda bulundular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Nafi Aydogan:
    acitasyona başladılar 84 97 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    KESİN YALANDIR BUNLARIN TİYATROLARINA TÜRK HALKI İNANMAZ ARTIK 75 96 Yanıtla
  • stanciu george:
    kım ne yapsın bunu bu da kendını nımetten sayıyor 68 82 Yanıtla
  • Adem Bostanlik:
    Helal olsun çok zekice. 65 47 Yanıtla
  • aragorn:
    NEŞENİN ERKEK KARDEŞİ ÇIKAR ODA HA HA HA LANN İŞİNİZ GÜCÜNÜZ TİYATRO VE ALGI 52 55 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    Şimdi bu filme inanan çıkar mı? Valla Çıkarmı çıkar... beynini ekmeğe soğana hibe etmiş on binler var Malesef 50 53 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    hokkabazlar bunları gördük daha önce 41 44 Yanıtla
  • 124212421:
    hemen bulunurda ondan korkarım ???? 27 29 Yanıtla
  • sabri yildiz:
    troller üç kuruş için kendini parçalıyor????kötülüycem diye.sizi bu hale düşüreni bi düşünün bakalım. 40 15 Yanıtla
  • nesha512:
    Ben herşey bekliyorum. 28 16 Yanıtla
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