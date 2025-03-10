Ekrem İmamoğlu\'na ölüm tehdidi! Suç duyurusunda bulundular

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ölümle tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"BİR AN ÖNCE YAKALANIP HESAP VERMESİNİ DİLİYORUZ"

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Sayın Ekrem İmamoğlu'nu pervasızca ölümle tehdit noktasına kadar paylaşım yapmaktan çekinmeyen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini bekliyor ve diliyoruz.

"HUKUKUN GEREĞİNİN YAPILACAĞINA İNANIYORUZ"

Sorumsuz paylaşım ve söylemlerle sayın İmamoğluhedef haline getirilmemelidir, yargımızın hukukun gereğini yapacağına inanıyor ve bekliyoruz…"