İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının firari şüphelisi Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddia edilen şüpheli Adnan Bıçakçı 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturmanın firari şüphelisi Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddia edilen şüpheli Adnan Bıçakçı, Savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Soruşturma: Firari Şüpheli Yurt Dışına Kaçırıldı - Son Dakika
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