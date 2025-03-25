Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Tehditler ve Gözaltı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Tehditler ve Gözaltı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya üzerinden 'toplu katliam' çağrısında bulunan İlker C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından soruşturuluyor.

25.03.2025 21:17
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarından, 'Toplu katliam' uygulama çağrısında bulunan ve 'suç işlemeye alenen tahrik ederek halkı kin ve düşmanlığa' suçlarını işleyen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları sürüyor. İlker C. isimli şüpheli, sosyal medya hesaplarından yayınlanan video içeriğinde alt sınıf olarak adlandırdığı kesime karşı "Toplu Katliam" uygulama çağrısında bulunması ve ayrıca X hesabından ise, "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" şeklindeki paylaşım yaptı.

Paylaşımların ardından şüpheli İlker C. hakkında 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı kini ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Açılan soruşturma kapsamında adresi tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Tehditler ve Gözaltı - Son Dakika

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