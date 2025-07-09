Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 10 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Y., İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner K., İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Ö., Mustafa B., Muhasebeci Zafer Ç., iş insanları Salih İ. ve Bulut A., Ağaç A.Ş. çalışanları Fatih Y., Murat O. ve Ümit P. hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu 10 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL