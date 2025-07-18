Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 14 Gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 'rüşvet vermek', 'rüşvet almak' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edildiği iddia edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

14 şüpheli gözaltına alındı

Şüpheliler E.K., A.K., E.G., M.H., C.K., A.K., M.D., O.N.Ç., A.H.Ö., M.T.A., D.E., A.C.Ö., G.Ç., ve T.Ç. olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL