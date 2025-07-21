Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 8 Tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 'rüşvet vermek', 'rüşvet almak' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edildiği iddia edilen 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüphelilerden Can K., Mehmet K., Erdinç K. Cengiz T., Murat Timuçin A., Deniz E., Ali Cüneyt Ö. ve Taylan Ç., daha sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 9 şüpheli ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL