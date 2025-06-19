İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden Pehlivan, avukatlık kanunu gereği Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenmediği için savcılıkta ifade vermeyi reddetti.
Savcı 'suç örgütü üyeliği' suçlamasıyla Pehlivan'ın tutuklanmasını talep etti. Avukat Mehmet Pehlivan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Pehlivan, 27 Mart tarihinde de "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınmıştı. Bir gün gözaltında kalan Pehlivan, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a tutuklama talebi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)