Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a tutuklama talebi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a tutuklama talebi

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Ekrem İmamoğlu\'nun avukatı Mehmet Pehlivan\'a tutuklama talebi
19.06.2025 17:23
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Ekrem İmamoğlu\'nun avukatı Mehmet Pehlivan\'a tutuklama talebi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a tutuklama talebi

İFADE VERMEYİ REDDETTİ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden Pehlivan, avukatlık kanunu gereği Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenmediği için savcılıkta ifade vermeyi reddetti.

TUTUKLAMA TALEBİ

Savcı 'suç örgütü üyeliği' suçlamasıyla Pehlivan'ın tutuklanmasını talep etti. Avukat Mehmet Pehlivan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a tutuklama talebi

DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Pehlivan, 27 Mart tarihinde de "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınmıştı. Bir gün gözaltında kalan Pehlivan, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Pehlivan, Ekrem İmamoğlu, Çağlayan, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a tutuklama talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Faruk. Y.:
    Ben avukatım ifade vermem diye bir şey yok. Herkes kanun önünde eşittir. Sen bir avukat olarak kanunları savunman lazım. Kanunun maddesinde herkesin hür ve eşit olduğu yazar. İfadeni verir çıkarsın. Biz vatandaş olarak neden ifade veriyoruz o zaman. Sizlere özel muamele, kanun, tüzük, yönetmelik olamaz. Suçlu kim olursa olsun suçludur ve savunma hakkı olduğu kadar ifade verme mecburiyeti de vardır. 46 48 Yanıtla
    Dr Yücel Özen:
    avukatlar adalet bakanlığına bağlıdır. kafana göre soruşturma açamazsın. soruşturma izni gerekiyor. bilmeden atıp tutmuşsun 1 1
    Gökhan Ü:
    Ne çok biliyorsun la sen.. 0 1
    06kTR99123:
    memurun muhakemesi kanunu diye bir şey var, çete ve cürüm haricinde mülki amirin izini olmadan savcı gözaltı talimatı veremez. Aynı şekilde avukatlardan suçüstü hali ve çete olayları dışında adalatbakanlığının iznine tabidir. Burası hukuk devleti hukuksuz iş yapmayacaksın. Kanunlar herkese eşit uygulanırsa devlet yaşar. 0 0
  • Ercan Bey:
    İfade vermeme vs vs bilinçli yapılan işler. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. avukatta işi biliyor.. 20 33 Yanıtla
  • nazif gürbüz:
    Hepsini tıklayın. 25 26 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    isabetli olur ceza evi onlar tatil köyü gibi oluyor gibi geliyor bana herkesle konuşuyor bu ajanlar herşey sebes masallah 12 29 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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