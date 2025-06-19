Ekrem İmamoğlu\'nun avukatı Mehmet Pehlivan\'a tutuklama talebi

Faruk. Y.:

Ben avukatım ifade vermem diye bir şey yok. Herkes kanun önünde eşittir. Sen bir avukat olarak kanunları savunman lazım. Kanunun maddesinde herkesin hür ve eşit olduğu yazar. İfadeni verir çıkarsın. Biz vatandaş olarak neden ifade veriyoruz o zaman. Sizlere özel muamele, kanun, tüzük, yönetmelik olamaz. Suçlu kim olursa olsun suçludur ve savunma hakkı olduğu kadar ifade verme mecburiyeti de vardır.

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Dr Yücel Özen: avukatlar adalet bakanlığına bağlıdır. kafana göre soruşturma açamazsın. soruşturma izni gerekiyor. bilmeden atıp tutmuşsun 1 1

Gökhan Ü: Ne çok biliyorsun la sen.. 0 1