'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasının görülmesine bugün başlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasının görülmesine bugün başlanıyor

09.03.2026 07:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu'nun liderlik ettiği iddia edilen 'çıkar amaçlı suç örgütü' davasının ilk duruşması, 402 sanığın yargılanacağı şekilde bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde başladı. İddianamede İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşması bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye başlanacak. 402 sanığın yargılanacağı duruşmada ilk olarak kimlik tespitlerinin yapılması ve iddianame özetinin okunması ardından ise sanık savunmalarının alınması öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede örgüt lideri olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, örgüt yöneticisi konumunda bulunan Fatih Keleş'in bin 542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun'un 251 yıla ve Adem Soytekin'in ise 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 402 sanığın farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenen iddianame kapsamında ilk duruşma bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye başlanacak. Duruşmada ilk olarak kimlik tespitlerinin yapılması ve iddianame özetinin okunması ardından ise sanık savunmalarına geçilmesi öngörülüyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Kasım 2025 tarihinde tamamlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 'ihbar eden', Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı 'suçtan zarar görenler', 16 kişi 'müşteki', 5 kişi 'müşteki-şüpheli' ve Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 402 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu örgütün kurucusu ve lideri olarak belirtilirken, Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün 'örgüt yöneticisi' olarak aktarılmıştı. İddianamede İmamoğlu'nun 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 12 kez 'rüşvet', 7 kez 'suç gelirlerinin aklanması', 2 kez 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 2 kez 'kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 4 kez 'suç delillerini gizleme', 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zarar verme', 47 kez 'rüşvet alma', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 9 kez 'irtikap', 46 kez 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 4 kez 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 70 kez 'ihaleye fesat karıştırma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet', 'Orman Kanununa muhalefet' ve 'Maden Kanuna muhalefet' suçlarından toplamda 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan hazırlanan iddianamede toplam kamu zararının suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar olduğu da aktarılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, 3. Sayfa, Marmara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasının görülmesine bugün başlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Beyrut’ta bir oteli vurdu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Nusret, İran’ın her gün vurduğu şehre gitti Nusret, İran'ın her gün vurduğu şehre gitti

06:19
Savaş sürerken Türkiye’den kritik hamle Bugün yola çıkıyorlar
Savaş sürerken Türkiye'den kritik hamle! Bugün yola çıkıyorlar
05:34
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
04:58
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
04:53
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı
"Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
03:01
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
01:03
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 07:17:29. #.0.4#
SON DAKİKA: 'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasının görülmesine bugün başlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.