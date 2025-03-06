Ekrem İmamoğlu'nun 'Sahte Diploma' Soruşturmasında İfade Verdi

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Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında Savcılığa ifade verme işlemleri tamamlandı

İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Savcılığa ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu'nca hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İfade verdi

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada Savcılığa çıkarılan İmamoğlu, yaklaşık 1 saat süren ifade verme işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.