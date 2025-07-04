İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Ekrem İmamoğlu'nun Sahte Lisans Diploması İddiasında İddianame Hazır - Son Dakika
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