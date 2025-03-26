Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından CHP Milletvekillerine Soruşturma - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından CHP Milletvekillerine Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer'in dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

26.03.2025 19:05
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Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasının ardından devam eden soruşturmada CHP Milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer'in dosyaları ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları çerçevesinde İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB binası ve bazı cadde ve sokaklarda yaşanan olaylarda Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından 206 şüpheli gözaltına alınmıştı.

CHP'li iki milletvekilinin dosyaları Ankara'ya gönderildi

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, CHP İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer haklarında, bilgi, belge ve tanık beyanları sonucunda soruşturma yürütülmesi gerektiği belirtildi. Ancak ilgili şahısların milletvekili olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturma evrakları ayrıldı. Soruşturma yapma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında olduğu gerekçesiyle ayrılan dava dosyaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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