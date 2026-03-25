'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında Mehmet Murat Çalık savunma yaptı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında duruşmanın 10. oturumunda verilen aranın ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık savunmasına devam etti. Çalık, "West Side projesinin iskan aşamasında Adem Soytekin aracılığıyla 3 milyon istediğim, ayrıca Hasan İmamoğlu'na da daire devredilmesini istediğim iddia edilmektedir. Benim Hasan İmamoğlu'na daire devredilmesi yönünde talimatım olmamıştır. Projenin hacmi dikkate alındığında makul süreler içerisinde iskanın düzenlendiği net bir şekilde görülecektir" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 10. oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık savunma yaptı. Mehmet Murat Çalık hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede suç örgütünün kuruluşundan itibaren içerisinde yer aldığı, Beylikdüzü Belediyesi yapılanmasında örgüt lideri Ekrem İmamoğlu adına rüşvet görüşmeleri yaptığı ve temin edilmesinde rol oynadığı belirtilmişti. İddianamede Çalık'ın Beylikdüzü Belediyesi üzerinden temin edilecek rüşvetlerde etkin rol oynadığı, doğrudan örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'na bağlı olduğu, örgüt liderinin emir ve talimatlarıyla hareket ettiği de kaydedilmişti. Çalık'ın 7 kez 'rüşvet almak' ve 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

"Hasan İmamoğlu'na daire devredilmesi yönünde talimatım olmamıştır"

Mahkemenin verdiği aranın ardından savunmasına devam eden Çalık, "West Side olarak iddianamede yer alan eylemle ilgili savunma yapmak istiyorum. Beylikdüzü Belediyesi yetkililerinin projenin hem inşaat ruhsatında hem iskan süreçlerinde inşaat sahiplerinden ve arsa sahibinden rüşvet istediği, bu olayda benim Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı olduğum, inşaat ruhsat sürecinde rüşvet verdiğini iddia edenleri Adem Soytekin'e yönlendiren kişi olduğum iddia edilmektedir. Yine arsa sahibi Kemal Şahin'den okul yapılmasını istediğim ve kendisine 'bu okulları yapmanızı başkan istiyor' diyerek ısrarla yapılacak okulların inşaatını da Adem Soytekin'in yapmasını şart koştuğum iddia edilmektedir. İskan aşamasında ise Adem Soytekin aracılığıyla 3 milyon istediğim, ayrıca Hasan İmamoğlu'na da daire devredilmesini istediğim iddia edilmektedir. Muzaffer Beyaz, 'İskan işlerinin halledilmesi için Adem Soytekin'e 7 dükkan, 5 daire verdik' diyor. İnşaat ruhsatı için de 'Mehmet Murat Çalık bizden 3 daireyi Hasan İmamoğlu'na devretmemizi istedi' diyor. Seyfi Beyaz 'verilen 5 dairenin 3'ü ya da 4'ü Hasan İmamoğlu'na devredilmiştir, bunu isteyen de Mehmet Murat Çalık'tır. Zaten devir yapmasaydık iskan vermezlerdi' diyor ve kaba inşaata karşılık da daire devri yaptığını söylüyor. Bu projenin kaba inşaatını da Adem Soytekin'in firması ASO İnşaat yapıyor. Furkan Hamzaoğlu ve Yüksel Hamzaoğlu ruhsat işleri için arsa sahibinden 20 milyon, müteahhitten 10 milyon istendiğini, 10 milyon karşılığı 6 dükkan ve 5 daire verdiklerini söylüyorlar. Kemal Şahin'e bir okul yaptırıldığını, bu okulun ruhsat karşılığı olduğunu belirtiyorlar. Erhan Ünal 'inşaat ruhsatı için arsa sahibinden 20 milyon müteahhitten 10 milyon hatırladığım kadarıyla 7 dükkan, 5 daire' diyor. Devredilen dairelerin 4 tanesinin Hasan İmamoğlu'na devrolduğunu söylüyor. İskan için de Adem Soytekin üzerinden benim yönlendirmem ile 3 milyon istendiğini belirtiyor. Ruhsat başvurularından sonra projelerin incelenmesi neticesinde 264 ada 8 parsel açısından 22 gün sonra, 810 ada 3 parsel açısından da 28 gün sonra ruhsatın düzenlendiği görülecektir. 250 bin metrekare inşaat alanının kontrol edilmesi açısından bu dosyalar İmar Müdürlüğü'nü bloke ediyor. Çuvallarla geliyor bu projeler ve arkadaşlarımız canhıraş bunları inceleyip ruhsatı düzenliyorlar. Sorun yaşadık dedikleri iskan süreçlerinde ise belediyenin doğrudan dahli yoktur, müteahhit firmanın temin etmesi gereken belgeler vardır. İskan verilme süreçlerinin de son belge getirildikten sonra 7 gün ve 37 gün olduğu görülecektir. Müteahhit firmaların tamamı belediyenin bir taraftan müfettişlere evrak yetiştirirken, bir taraftan da iskan süreçlerini yürüttüğünü biliyordu. Buna rağmen 'İskanımız uzadı, vermiyorlardı, ruhsat için sorunlar yaşıyorduk' şeklindeki beyanlar gerçeği yansıtmaz. Projenin hacmi dikkate alındığında makul süreler içerisinde iskanın düzenlendiği net bir şekilde görülecektir. 250 bin metrelik bir projeye bir aydan daha kısa sürede ruhsat verebilecek bir belediye varsa, çok iddialı konuşuyorum daha belediye başkanlığı yapmayacağım. Adem Soytekin'e devredilen daireler konusuna geliyorum. Biz tapu kayıt sistemine bakacağız 12 daire devredildi mi diye. İddianameye baktığımızda devredilen daire sayısı 10. Onların sayısına göre devredilen daire sayısı 12 ama. Bu 2 daire hayali olarak mı devredilmiştir yoksa bizim bilmediğimiz başka bir tapu kayıt sistemi mi var? Hasan İmamoğlu adına devir istediğime dair beyan hukuki değildir. Benim Hasan İmamoğlu'na daire devredilmesi yönünde talimatım olmamıştır" dedi.

Çalık, savunmasını şiir okuyarak tamamladı. Duruşma, Çalık'ın çapraz sorgusu ile devam edilmek üzere yarına ertelendi. - İSTANBUL