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Ekvador Devlet Başkanı Uyuşturucu Çetelerini Terör Örgütü Olarak Nitelendirdi - Son Dakika
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Ekvador Devlet Başkanı Uyuşturucu Çetelerini Terör Örgütü Olarak Nitelendirdi

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkede kaos yaratan uyuşturucu çetelerini 'terör örgütü' olarak tanımlayarak, savaş halinde olduklarını belirtti. Ülke genelinde yapılan operasyonlarda 329 kişi gözaltına alındı.

Ekvador Devlet Başkanı Uyuşturucu Çetelerini Terör Örgütü Olarak Nitelendirdi
11.01.2024 - 11:36,  Güncelleme: 11:37
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Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sokakları karıştıran uyuşturucu çetelerini "terör örgütü" olarak nitelendirerek, "Savaştayız ve bu terör örgütleri karşısında teslim olamayız" dedi. Ülke genelinde çetelere yönelik operasyonlarda 329 kişi gözaltına alındı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Los Choneros çetesinin lideri "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar'ın Guayaquil'deki La Regional cezaevinden kaçmasının ardından ülkede başlayan kaos sürüyor. Devlet Başkanı Daniel Noboa yaptığı konuşmada, gardiyanları rehin alan uyuşturucu çeteleriyle "savaş halinde" olduklarını ifade etti. 22 çeteyi "terör örgütü" olarak nitelendiren Noboa, "Savaştayız ve bu terör örgütleri karşısında teslim olamayız" dedi.

Silahlı Kuvvetler Komutanı Jaime Vela ise olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının başlamasından bu yana ülke genelinde çetelere yönelik operasyonlarda çoğu Los Choneros, Los Lobos ve Los Tiguerones çetelerinden olmak üzere 329 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ülkedeki kaos

Ekvador'da 8 Ocak'ta Los Choneros çetesinin lideri "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar'ın Guayaquil'deki cezaevinden kaçtığı açıklanmıştı. Toplam 5 cezaevinde ayaklanma ve isyan çıkmış, gardiyanlar ve cezaevi yetkilileri rehin alınmıştı. Devlet Başkanı Noboa, 60 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve sokağa çıkma yasağı getirmişti. Orduya sokağa inmesi ve hapishanelerde kontrolün sağlanması talimatını veren Noboa, çete lideri Villamar'ın bulunması için binlerce polis memuru ve askeri personeli görevlendirmişti.

9 Ocak'ta sokaklara inen çete üyeleri ise canlı yayın sırasında televizyon kanalını basarak çok sayıda gazeteci ve çalışanı rehin almaya çalışmış, televizyon stüdyosuna operasyon gerçekleştiren polis 13 kişiyi gözaltına almıştı. Ayrıca Guayaquil'deki çete saldırılarında 8 kişi hayatını kaybederken, Nobol kasabasında 2 güvenlik görevlisi öldürülmüştü. Silahlı çete üyeleri polis araçlarını da kundaklarken, birçok şehirden patlama sesleri yükselmişti. Silahlı saldırganlar ayrıca Guayaquil Üniversitesi'ne girerek öğrencileri kaçırmıştı.

Ülkedeki uyuşturucu kaçakçılığının merkezi olan Guayas eyaletine bağlı liman kenti Guayaquil, Ekvador'un en tehlikeli şehri olarak kabul ediliyor. Ekvador'da hükümet verilerine göre 2023'te meydana gelen şiddet olaylarında 8 binden fazla kişi hayatını kaybetti. - QUITO

Kaynak: İHA
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