El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı - Son Dakika
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El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı

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El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı
11.06.2025 15:20  Güncelleme: 15:26
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El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı
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Avustralya'da bir havalimanında yaşanan bagaj tartışması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bagajının fazla ağır olduğu gerekçesiyle uyardığı kadın yolcu, duruma öfkeyle tepki gösterdi ve eşyalarını etrafa fırlattı. Kadın defalarca uyarılmasına rağmen kurallara uymamakta direndi ve uçuşu iptal edildi.

Avustralya'da bir havalimanında yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. El bagajının fazla ağır olduğu söylenen bir kadın yolcu, bu duruma inanılmaz bir öfkeyle tepki gösterdi. Havalimanı görevlisinin bagaj kurallarını hatırlatmasıyla adeta sinir krizi geçiren yolcu, çevredeki yolcuların şaşkın bakışları arasında çığlık atmaya ve eşyalarını etrafa fırlatmaya başladı.

Olayın cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri kısa sürede viral oldu. Videoda, kadının görevlilere bağırarak bagajını savunmaya çalıştığı, hatta zaman zaman yere oturup ağladığı görülüyor. Görgü tanıklarına göre, kadın defalarca uyarılmasına rağmen kurallara uymamakta direndi ve bunun sonucunda uçuşu iptal edilmek zorunda kaldı.

Havalimanı yetkilileri, hava yolu güvenliğinin tüm yolcular için geçerli olduğunu ve bagaj kurallarının yolcu güvenliği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Olayla ilgili kadına resmi bir ceza verilip verilmediği açıklanmazken, uçuşuna kesinlikle izin verilmediği belirtildi.

Sosyal medyada kullanıcılar bu olay üzerine ikiye bölündü. Birçok kişi kadının tepkisini "aşırı" ve "utanç verici" bulurken, bazıları da havayolu şirketlerinin bagaj politikalarının daha esnek olması gerektiğini savundu. Olay, havalimanlarındaki gerginlikleri ve yolcu hakları ile havayolu kuralları arasındaki dengeyi bir kez daha gündeme getirdi.

El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı
El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı
El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı

Avustralya, 3-sayfa, Seyahat, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ramazan Karakuş:
    Bakın böyle haberler yapacağınıza toplum gerçeklerini yansıtin çocuklar aç uyuyor 1 lokma ekmek icin sokaklarda savaş çıkıyor 1 5 Yanıtla
  • Tekin7797575:
    boş haber 5 0 Yanıtla
  • Sondakika Çapsız Habercilik:
    gereksiz haber 4 0 Yanıtla
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