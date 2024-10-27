El Freni Çekilmeyen Araç Bahçeye Uçtu

3.Sayfa

Geri sayım başladı! E-Devlet\'e müthiş bir hizmet daha geliyor

El freni çekilmeyen otomobil iş yerinin bahçesine uçtu... O onlar kamerada

NEVŞEHİR - Nevşehir'de el freni çekilmeyen otomobil geri geri giderek bir evin bahçesine uçtu. O anlar çevredeki bir iş yerini güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza Sümer Mahallesi Gülen Sokak üzerinde meydana geldi. El freni tam çekilmeyen araç, bir anda hareket ederek geri geri bir iş yerinin bahçesine uçtu. Aracının geri geri gittiğini gören vatandaş aracın peşinden koşmasına rağmen yetişemedi.

Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.