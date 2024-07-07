El frenini çekmeyi unuttu... Park halindeki Tofaş baraj göletine düştü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta park haline bırakılan ve el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili baraj gölüne düştü.
Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında piknik yapmak isteyenler Tofaş marka otomobili park etti.
Park edilen otomobilin el frenini çekmeyi unutunca bir müddet sonra otomobil baraj göletine uçtu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıç ekipleri yaptıkları çalışmayla otomobili vinç yardımıyla baraj göletinden çıkardı.
Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.
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