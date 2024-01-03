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El Salvador'da OHAL ilanı cinayetleri yüzde 70 azalttı - Son Dakika
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El Salvador'da OHAL ilanı cinayetleri yüzde 70 azalttı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Mart 2022'de ilan ettiği OHAL, çetelerle mücadelede başarılı oldu. Adalet ve Güvenlik Bakanı Gustavo Villatoro, geçtiğimiz yıl cinayet oranının yüzde 70 azaldığını açıkladı. OHAL'in yürürlüğe girmesinden bu yana güvenlik güçleri yaklaşık 75 bin şüpheli çete üyesini tutukladı. El Salvador'da inşa edilen Amerika kıtasının en büyük hapishanesi ise 1 Şubat 2023 tarihinde hizmete açıldı.

El Salvador\'da OHAL ilanı cinayetleri yüzde 70 azalttı
03.01.2024 - 23:38,  Güncelleme: 23:41
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El Salvador'da çetelerle mücadele amacıyla Mart 2022'de ilan edilen OHAL, geçtiğimiz yıl cinayetlerin yüzde 70 oranında azalmasını sağladı.

Silahlı çetelere karşı geniş çaplı mücadele yürüten El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Mart 2022'de ilan ettiği OHAL başarılı oldu. Adalet ve Güvenlik Bakanı Gustavo Villatoro yaptığı açıklamada, El Salvador'daki cinayet oranın geçtiğimiz sene yaklaşık yüzde 70 oranında azaldığını belirterek, bir önceki yıl 495 olan cinayet sayısının geçen yıl 154'e düştüğünü söyledi. Bu istatistiğin her 100 bin kişi başına 2,4'lük bir cinayet oranı anlamına geldiğini aktaran Villatoro, söz konusu cinayet oranının Kanada dışında Amerika kıtasındaki en düşük oran olduğunu aktardı.

Resmi verilere göre, El Salvador'da 2021 ve 2020 yıllarında binde fazla, 2019 yılında ise 2 binden fazla cinayet işlendi. Ülkede, Mart 2022'de ilan edilen OHAL ile güvenlik güçlerinin şüpheli çete üyelerini hızlı bir şekilde tutuklamasına ve hapse atmasına izin verildi.

Resmi verilere göre, OHAL'in yürürlüğe girmesinden bu yana güvenlik güçleri yaklaşık 75 bin şüpheli çete üyesini tutukladı ve 7 binini daha sonra serbest bıraktı.

Amerika kıtasının en büyük hapishanesi inşa edilmişti

El Salvador'da çetelere karşı savaşta tutuklananların sayısının çok yüksek olması sebebiyle dev bir hapishane inşa edilerek, 1 Şubat 2023 tarihinde hizmete açılmıştı. Kapasitesi 40 bin kişi olan hapishane, Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak biliniyor. - SAN SALVADOR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa El Salvador'da OHAL ilanı cinayetleri yüzde 70 azalttı - Son Dakika


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