Elazığ Ağın'da su borusu kazısında göçükte işçi Osman Koç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Elazığ Ağın'da su borusu kazısında göçükte işçi Osman Koç yaşamını yitirdi

Elazığ Ağın\'da su borusu kazısında göçükte işçi Osman Koç yaşamını yitirdi
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Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Bademli köyünde su boru hattı kazısı sırasında meydana gelen göçükte işçi Osman Koç (50) toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu Koç'un hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde su boru hattı kazısı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Ağın ilçesine bağlı Bademli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesiyle yürütülen su boru hattı kazı çalışmaları esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu. Kazıda çalışan işçilerden Osman Koç (50), meydana gelen göçük sonucu toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde toprak altından çıkarılan Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Osman Koç, 3. Sayfa, Otopsi, Elazığ, Ağın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ Ağın'da su borusu kazısında göçükte işçi Osman Koç yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Ağın'da su borusu kazısında göçükte işçi Osman Koç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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