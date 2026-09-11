Elazığ Akçakiraz'da ağaçlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde ağaçlık bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Elazığ'da ağaçlık alanda çıkan örtü yangını ekipler tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Akçakiraz beldesinde ağaçlık bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İHA
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