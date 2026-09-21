Elazığ Ataşehir'de silahlı kavgada 1 kişi hastanede öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ Ataşehir'de silahlı kavgada 1 kişi hastanede öldü, 1 kişi yaralandı

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Elazığ Ataşehir\'de silahlı kavgada 1 kişi hastanede öldü, 1 kişi yaralandı
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Elazığ'ın merkez Ataşehir Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada vurulan 2 kişiden biri hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralının tedavisi sürüyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi 2029. Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ Ataşehir'de silahlı kavgada 1 kişi hastanede öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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