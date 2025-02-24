Elazığ Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Elazığ Belediyesi\'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Elazığ Belediyesi, başkan yardımcıları ve müdürlerin isimlerinin kullanılarak vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada, bu tür eylemlerin kesinlikle belediye yetkililerinin onayı ile gerçekleşmediği belirtildi.

24.02.2025 14:16  Güncelleme: 14:17
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Elazığ Belediyesi, son günlerde artan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin isimleri kullanılarak vatandaşlardan para talep edilerek iş vaadinde bulunulduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde, bazı kişi ya da kişiler tarafından Elazığ Belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin isimleri kullanılarak vatandaşlarımızdan para talep edildiği ve iş vaatlerinde bulunulduğu yönünde dolandırıcılık girişimlerini tespit etmiş bulunmaktayız. Belediyemiz yetkililerinin, vatandaşlarımızdan herhangi bir şekilde maddi talepte bulunması veya iş vaadi sunması kesinlikle söz konusu değildir. Bu tür girişimlerde bulunan kişilerin tek amacı, vatandaşlarımızı mağdur etmek ve haksız kazanç sağlayarak dolandırıcılık yapmaktır. Vatandaşlarımızın bu tür olaylara karşı dikkatli olmalarını, şüpheli durumlarla karşılaşan hemşehrilerimizin durumu derhal emniyet güçlerine bildirmelerini önemle rica ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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