Elazığ-Bingöl\'de Trafik Kazası: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Elazığ- Bingöl Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Bingöl'e gitmekte olan İzzet Öcal idaresindeki 44 ACL 309 plakalı soğuk et yüklü tır, aynı istikamette ilerleyen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kolluk kuvvetleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL