Elazığ-Bingöl karayolunda araç şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Elazığ'da aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, şarampole devrildi. Kaza, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.