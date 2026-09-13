Elazığ-Bingöl karayolunda otomobil ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı

Elazığ'da yoldan çıkan otomobil, ağaca çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AGF 465 plakalı otomobil, ağaca çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.