Elazığ\'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda ateş açan şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda etrafa ateş eden şüpheli tutuklandı.

Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda etrafa ateş açılmış ve kurşunlardan biri belediye otobüsüne isabet etmişti. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, 4 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Yapılan aramada, olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeğe ait 8 adet kartuş ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ