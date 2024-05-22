Elazığ\'da jandarma ekipleri tarafından 158 kök kenevir ele geçirildi

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 158 kök kenevir ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli C.G. kenevir bitkilerine bakım yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramada 158 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ